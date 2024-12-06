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Kayseri'de Düğünde Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Kayseri'de Düğünde Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Sedef Sokak üzerinde bir düğünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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