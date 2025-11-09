Haberler

Kayseri'de Düğün Sonrası Kavga: 3 Yaralı ve Otomobile Kurşun Isabeti

Kayseri'de Düğün Sonrası Kavga: 3 Yaralı ve Otomobile Kurşun Isabeti
Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düğün sonrası akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi darp edilerek yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düğün sonrası akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi darp sonucu yaralanırken, bir otomobile de kurşun isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 6312. Sokak'ta meydana gelen olayda; F.E. ve S.C. ile F.G., N.G. ve Ç.G. arasında düğün sonrası henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine D.G., N.G. ve Ç.G. darp edilerek, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de 2 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Öte yandan kavgada tabancı kullanıldığı ve kullanılan tabancalardan çıkan mermilerinde darp edilen şahsıların otomobiline isabet ettiği öğrenildi. Otomobil ekipler tarafından incelenirken, olay sonrası kaçan F.E. ve S.C. olaydan kısa bir süre sonra yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
