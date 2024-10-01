Kayseri'de Drift Yapanlara 96 Bin TL Ceza Kesildi

Kayseri'de drift yaparak kamu huzurunu bozan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 3 aracın sürücüsüne toplam 96 bin 699 TL ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; 'Kamunun Huzurunu Bozacak Şekilde Saygısızca Drift Atmak' suçunu 2 farklı yerde gerçekleştiren 3 araç tespit edildi. Yakalanan araçlar otoparka çekilirken, araç sürücülerine ise ayrı ayrı 32 bin 233'er TL olmak üzere toplamda 96 bin 699 TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ