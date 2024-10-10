Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 32 Bin TL Ceza

Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 32 Bin TL Ceza
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis, drift yapan bir sürücüye 32 bin 233 TL ceza kesti. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, araç otoparka çekildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobiliyle drift yapan bir sürücüye 32 bin 233 TL ceza yazıldı.

Kayseri'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda drift yaptığı tespit edilen araç kısa sürede yakalandı. Araç sürücüsüne de Karayolları Trafik Kanunu'na Muhalefet suçundan 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay el konularak, araç da otoparka çekildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil Olaylar 3-sayfa kayseri trafik Polis Hukuk Ceza

DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı

13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili DEM Partili başkan gözaltında

 Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

Köfteci Yusuf'un sahibi kayıp

 Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı

Vatandaşa domuz eti yediren firmanın sahibi "İyi köfte" tarifi vermiş
Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi

Kapıya kadar takip eden tacizciye verilen cezaya bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? DEM Parti Iğdır İl Başkanı kimdir? Mehmet Selçuk tutuklandı mı? Köfteci Yusuf kapatılacak mı? Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi? Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Cem Öğretir sağlık durumu nedir? Cem Öğretir'in burnu neden kanadı? Orhan Turan kimdir? Halk Tv konuğu Orhan Turan kaç yaşında, nereli? Orhan Turan biyografisi! Son dakika: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin'e ait son görüntüler! Serhat Akın Türkiye'yi neden terk ediyor? MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? 10 Ekim Müge Anlı'da neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.