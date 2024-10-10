Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 32 Bin TL Ceza

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobiliyle drift yapan bir sürücüye 32 bin 233 TL ceza yazıldı.

Kayseri'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda drift yaptığı tespit edilen araç kısa sürede yakalandı. Araç sürücüsüne de Karayolları Trafik Kanunu'na Muhalefet suçundan 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay el konularak, araç da otoparka çekildi. - KAYSERİ