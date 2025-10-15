Kayseri'de Drift Yapan Araçlara 56 Bin TL Ceza

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; trafikte kuralları hiçe sayan 3 araca toplamda 56 bin 652 TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında yer alan Talatpaşa Mahallesi'nde drift, art arda şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürme ve sola dönüşün yasak olduğu yerden sola dönüş yapılan görüntülerle ile ilgili olarak çalışma yaptı. Ekipler tarafından ihbar sayılan paylaşımlarda; 'Talatpaşa Mahallesi Drift' paylaşımına konu araç ekiplerce tespit edilerek, sürücüye 'drift atma' suçundan toplam 46 bin 392 TL idari para cezası yazılarak, sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. Ayrıca araç da trafikten men edilirken, sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Bir diğer paylaşım olan 'Art arda şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürme' paylaşımına konu araç da ekipler tarafından tespit edilerek, sürücüye ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı

Sola dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapan bir sürücüye ise 993 TL para cezası yazıldı. - KAYSERİ