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Kayseri'de Drift Attığı İçin Sürücüsüne 32 Bin TL Ceza

Kayseri'de Drift Attığı İçin Sürücüsüne 32 Bin TL Ceza
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kar üzerinde drift atan bir otomobil sürücüsüne 32 bin 233 TL para cezası kesildi ve ehliyeti alındı. Emniyet müdürlüğü, halkın huzurunu bozacak şekilde araç kullananlarla mücadele edeceğini açıkladı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kar üzerinde drift atan otomobil sürücüsüne 32 bin 233 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre Belsin'de akşam saatlerinde bir otomobilin drift attığı ihbarı üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda araç tespit edilirken, sürücüsüne toplam 32 bin 233 TL cezai işlem uygulandı. ayrıca sürücünün ehliyetine el konulurken araç da trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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