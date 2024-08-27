Kayseri'de drift atan sürücüye ağır ceza

Kayseri'de drift atarak trafiği tehlikeye atan otomobil sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 32 bin 233 TL para cezası uygulanarak sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Kazım Karabekir mahallesinde yol ortasında drift atan otomobili inceleyen ekipler; sürücü hakkında 32 bin 233 TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca sürücünün sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konularak otomobil ile trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ