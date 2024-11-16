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Kayseri'de Drift Atan Sürücüye 32 Bin TL Ceza

Kayseri'de Drift Atan Sürücüye 32 Bin TL Ceza
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Kayseri'de kamyonetiyle drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücü, polis tarafından yakalandı. Sürücüye 32 bin 233 TL para cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi.

Kayseri'de kamyonetle drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 32 bin 233 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, bir aracın drif atarak çevreyi rahatsız ettiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; araç tespit edilerek yakalandı. Araç sürücüsüne toplam 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken araç trafikten men edildi, sürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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