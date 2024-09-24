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Kayseri'de Drift Atan Sürücülere 64 Bin TL Cezada Bulunuldu

Kayseri'de Drift Atan Sürücülere 64 Bin TL Cezada Bulunuldu
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Kayseri'de drift atarak çevreyi rahatsız eden iki sürücüye toplamda 64.466 TL para cezası kesildi. Emniyet ekipleri, trafikte huzuru bozan sürücülere karşı mücadelenin süreceğini açıkladı.

Kayseri'de araçlarıyla drift atarak çevreye rahatsızlık veren 2 sürücüye toplamda 64 bin 466 TL para cezası kesildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; kentte araçları ile drift atarak çevreye rahatsızlık şahıslarına yakalanmasına yönelik kamera çalışması yürüttü. Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca drift atan 2 aracı tespit eden ekipler; araçları otoparka çekti. Sürücülerine ise, Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet suçundan ayrı ayrı 32 bin 233 TL olmak üzere toplamda 64 bin 466 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada; halkın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülere karşı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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