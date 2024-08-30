Kayseri'de dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda dolandırıcılık suçundan 6 ayrı ilde 8 ayrı dosyadan aranan ve kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından belirlenen bir adrese yapılan operasyonda dolandırıcılık suçundan 6 ayrı ilde 8 ayrı dosyadan aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (24) yakalandı.

Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ