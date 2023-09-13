Kayseri'de sahte dernek çatısı altında yardım topladıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda birçok delil ve kanıt ele geçirildi.

Kayseri'de dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte dernek çatısı altında SMA hastası bebeklerin ve ihtiyaç sahiplerinin fotoğraf ve görüntülerini kullanarak yardım topladıkları ileri sürülen zanlılara yönelik farklı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Aramalarda 1998 model otomobil, 3 cep telefonu, 2 sim kart, SMA hastası 41 çocuğun isminin yazılı olduğu kutu, 36 jelatinsiz yardım kumbarası, 1710 lira, sosyal medya hesaplarının ve yardım edildiği iddia edilen kişilerin kimlik bilgilerinin ve banka hesaplarının olduğu defter, 3 dekont, 25 gram kenevir, 4 gram metamfetamin, 2 plastik kabartmalı dernek levhası ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.