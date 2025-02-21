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Kayseri'de Dolandırıcılık Operasyonu: 440 Bin TL Çalan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Dolandırıcılık Operasyonu: 440 Bin TL Çalan Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 22 yaşındaki şüpheli, 440 bin TL parayı alarak kayıplara karıştı. Emniyet, dolandırıcılık olayına müdahale ederek şüpheliyi yakaladı ve tutukladı.

Kayseri'de vatandaşları kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığı bahanesiyle 440 bin TL dolandıran şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 'kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığını' söyleyerek farklı tarihlerde 2 ayrı vatandaşın toplam 440 bin TL dolandırması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Ö.F.İ. (22) olduğu tespit edildi. Şüpheli saklandığı adrese yapılan operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.F.İ.; 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Sizleri telefonla arayarak kendilerini, polis, asker veya savcı olarak tanıtıp 'adınız veya banka hesabınız terör örgütüne karıştı' diyerek sizden para, altın isteyen şahıslara inanmayın. Böyle bir durumda hemen 112 acil ihbar hattını arayın" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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