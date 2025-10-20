Kayseri'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Züccaciye Dükkanına Daldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir züccaciye dükkanına dalarken, kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi Vezirler Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında; K.S. (18) yönetimindeki 38 JE 484 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşarak, züccaciyeci dükkanına daldı. Kazada sürücü K.S. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından K.S.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobilin girdiği dükkan adeta savaş alanına dönerken, yapılan incelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ