Kayseri'de Direksiyon Hâkimiyeti Kaybı: Araç Takla Attı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak kazadan yara almadan kurtuldu. Olay, Develi - Yahyalı yolu üzerindeki Taşan yol ayrımında meydana geldi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.
Edinilen bilgiye göre Develi - Yahyalı yolu üzeri Taşan yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 LRG 27 plakalı otomobil takla attı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otomobil incelemelerin ardından çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa