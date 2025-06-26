Kayseri'de Direğe Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Kayseri'de Direğe Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü aydınlatma direğine çarparak ağır yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde direğe çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde Ş.A.'nın sürücüsü olduğu 38 DL 625 plakalı otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan sürücü Ş.A.'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesine kaldırdı. Ş.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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