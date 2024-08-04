Kayseri'de Derevenk Viyadüğü'nde Ölü Bulunan 17 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
Kayseri'de ailesinin bir süredir haber alamadığı 17 yaşındaki çocuk, Derevenk Viyadüğü'nde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda çocuğun cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de ailesinin bir süredir haber alamadığı 17 yaşındaki çocuk, Derevenk Viyadüğü'nde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre bir süredir M.C.'den (17) haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından Talas ilçesinde bulunan Derevenk Viyadüğü'nde polis ekipleri arama yaptı. Dron ile yapılan aramada M.C.'nin cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu. AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu M.C.'nin cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ