Kayseri'de depo binasında tüp patlaması sonucu yangın çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde depo olarak kullanılan binada tüp patlamasının ardından yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, ortalık savaş alanına döndü.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Türbe Sokak üzerinde bulunan bir dükkana ait depo olarak kullanılan 5 katlı binanın son katında iddiaya göre, küçük tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, patlamalar da oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri vatandaşların yoğun olduğu caddeyi yaya ve taşıt trafiğine kapatırken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Geniş çapta maddi hasarın oluştuğu binada havadan görüntülendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ