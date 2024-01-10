Kayseri'de DEAŞ Üyesi 4 Kişi Yakalandı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı şahısların faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü. 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan yabancı uyruklu 4 şüphelinin kentte olduğunu tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de katılımı ile operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. - KAYSERİ