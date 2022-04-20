Kayseri'de DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı - Haberler

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Kayseri'de DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikametinde yapılan çalışmalarda çok sayıda dijital materyal bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli şahıs da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

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