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Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 8 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 8 gözaltı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 8 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; DEAŞ Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen, Ankara ve Kayseri illerinde ikamet eden 8 şüpheli düzenlenen yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

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