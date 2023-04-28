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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, Ankara ve Kayseri illerinde ikamet eden 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

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