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Kayseri'de Dar Alan Uygulaması: 745 Kişi İncelendi, 3 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Dar Alan Uygulaması: 745 Kişi İncelendi, 3 Şahıs Yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Dar Alan Uygulaması'nda 745 kişi ve 142 araç sorgulandı. Uygulama neticesinde 3 aranan şahıs yakalanırken, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 'Dar alan Uygulaması'nda 745 kişi incelendi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Dar Alan Uygulaması' yapıldı. Uygulamada; 32 umuma açık işyeri kontrol edildi, 745 şahıs ve 142 oto sorgusu yapıldı. Ekiplerce 3 aranan şahıs yakalandı, 1 şahıs hakkında toplam 1 gram uyuşturucu madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı, 4 yoklama kaçağı şahsa da işlem yapıldı. Uygulamada; 1 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet fişek ve 4 hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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