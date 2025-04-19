Kayseri'de Çöp Kovasını Dağıtan Şahsa Ceza

Kimse ne yaptığını anlamadı

Çöp kovasını dağıtan şahsa ceza

KAYSERİ - Kayseri'de çöp kovasını dağıtarak çevreyi kirleten şahsa bin 856 TL para cezası uygulandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir kişi, elini kolunu sallayarak çöp kovasını dağıtıp çöpleri etrafa attı. Çevreyi kirleten şahısla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince çevreyi kirleten A.Ç.; yakalandı. A.Ç.'ye toplam bin 856 TL cezai işlem uygulandı.

A.Ç.'nin çöp kovasını dağıtması kameralara yansırken İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Şehrimizin temizliğini sağlayan temizlik görevlerine teşekkür ederiz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.