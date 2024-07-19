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Kayseri'de çöp kavgası: Komşularını tabancayla yaralayan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çöp koyma meselesi yüzünden çıkan kavgada, komşularını tabancayla yaralayan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre binanın önüne çöp koyma meselesi yüzünden çıkan kavgada komşularını tabancayla yaralayan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye ve iddiaya göre, Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak üzerinde bulunan binanın girişinde meydana gelen olayda; A.K. ile M.Ö. arasında binanın önüne koyulan çöp nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.K., evde bulunan tabancayla M.Ö. ve babası A.O.Ö.'yü yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılar M.Ö. ve A.O.Ö.'yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli A.K. ise suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

Şüpheliler adliyede

Polis ekipleri tarafından olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalanan A.K. (58) ve S.K. (61) sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi Kayseri 3.Sayfa Güncel Haberler

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