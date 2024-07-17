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Kayseri'de çöp kavgası: Baba ve oğul tabancayla yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çöp nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğul tabancayla vurularak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre binanın önüne koyulan çöp yüzünden komşular arasından çıkan kavgada baba ve oğul tabancayla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye ve iddiaya göre, Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak üzerinde bulunan binanın girişinde meydana gelen olayda; A.K. ile M.Ö.'nün arasında binanın önüne koyulan çöp nedeniyle ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.K., evde bulunan tabancayla M.Ö. ve babası A.O.Ö.'yü yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılar M.Ö. ve A.O.Ö.'yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli A.K. ise suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Yaralılardan M.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, yaralıların yakınları ise olay yerindeki sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi Kayseri Baba Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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