Kayseri'de çocuklara cinsel taciz davası açıldı

KAYSERİ'de çimende oturan R.Y. (10) ve M.K. (10) isimli kız çocuklarına cinsel organını gösterdiği iddia edilen S.Y. (29) hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYSERİ'de çimende oturan R.Y. (10) ve M.K. (10) isimli kız çocuklarına cinsel organını gösterdiği iddia edilen S.Y. (29) hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 11 Mayıs'ta Talas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre,S.Y. çimendel oturan R.Y. ve M.K.'ye, cinsel organını gösterdi. Kız çocuklarının durumu ailelerine anlatmasının ardından, şikayet üzerine S.Y. gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen S.Y. hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12 'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen S.Y., "2 kişinin çim üzerinde oturduğunu gördüm. Yoldan geçen birisine otobüs durağını sordum ve otobüs durağına doğru hızlı adımlarla gittim. Söz konusu suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. S.Y., ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.