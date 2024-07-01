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Kayseri'de çocuk tacizi olayı: Güvenlik önlemleri artırıldı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine çıkan olaylar nedeniyle şehirde güvenlik önlemleri artırıldı. Tacizci şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine çıkan olaylar nedeniyle şehirde güvenlik önlemleri artırıldı.

Danişmentgazi Mahallesi'nde iddialara göre yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalelerini sürdürüyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Mahallelere giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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