Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de ne PKK'nın ne de DEAŞ'ın yeri yok
Erdoğan'dan zirve sonrası net mesaj: Suriye'de bu 2 örgütün yeri yok
Üst düzey yetkililerden ABD'yi panikleten iddia: Türkiye, Suriye'ye kapsamlı bir saldırı başlatacak
Türkiye'nin hazırlığı Beyaz Saray'ın uykularını kaçırdı
Colani'den 'Beni terörist olarak tanımlamayın' çağrısı
Dünyanın gündemindeki adamın adı değişti
Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu
700 liralık ürünü 220 liraya almak için saatlerce beklediler

Kayseri'de Çocuk Tacizcisine Dava Açıldı

Kayseri'de Çocuk Tacizcisine Dava Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, akrabası olan 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden yabancı uyruklu I.A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18-20 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. Olay sonrası halkın tepkisi üzerine I.A. gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Kayseri'de, akrabası olan kız çocuğunu taciz ettikten sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs hakkında dava açıldı. Şüpheli, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıkacak.

Kayseri'de geçtiğimiz 30 Haziran'da Melikgazi ilçesinde bulunan Eskişehir Bağları bölgesinde yabancı uyruklu I.A., akrabası olan M.A.'ya (7) cinsel tacizde bulundu. Olayın duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş sokağa çıkarak eylem yaparken, şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen I.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli I.A. hakkında başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kabul edilen iddianamede, I.A. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Şahsın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte Cenk'in yeni takımı
img

Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
img

Gitmek istemeyen Suriyeliler ne olacak?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Dybala için resmi açıklama
Galatasaray'dan Dybala için resmi açıklama
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Erdoğan, Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi
Beştepe'de kritik zirve! Telefon yetmedi soluğu Ankara'da aldı
İngiliz diplomatlar Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü
"Terörist" dedikleri Colani ile masaya oturup 2 milyar TL bağışladılar
Rusya'nın cephede ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzünü yaktırdığı iddiası
Putin'i küplere bindirecek görüntüyü düşmanı paylaştı

Son Dakika Haberleri

18 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! SON DAKİKA! Van okullar tatil mi? 18 Aralık Van'da okullar tatil edildi mi? 18 Aralık okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Yarın okullar kar tatili mi, hangi illerde? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 17 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! ATV CANLI YAYIN İZLE || 17 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? A101 19 ARALIK 2024 KATALOĞU! 19 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? CANLI ALTIN KURU | 17 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Aralık Pazartesi reyting sonuçları! 16 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 16 Aralık'ta kim zirveye çıktı? 18 Aralık okullar tatil mi? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (17 Aralık) Dolar ne kadar oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı belli oldu mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.