Kayseri'de Çocuk Parkında Cinayet: Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Kayseri'de cinayet: Çocuk parkında çıkan kavga göğsünden bıçaklanmıştı, hayatını kaybetti

Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuk parkında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan genç hayatını kaybederken, gözaltına alınan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 21. Cadde üzerinde bulunan çocuk parkında dün meydana gelen olayda; M.A.S.ile kardeş olan A.E.ve M.E.arasında arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.S. göğsünden bıçaklanırken, şüphelilerde olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri de şüpheliler A.E. ve M.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kardeş, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.