Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in Silivri iddialarına sert yanıt
'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Kayseri'de Çocuk Parkında Cinayet: Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir çocuk parkında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan genç ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de cinayet: Çocuk parkında çıkan kavga göğsünden bıçaklanmıştı, hayatını kaybetti

Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuk parkında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan genç hayatını kaybederken, gözaltına alınan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 21. Cadde üzerinde bulunan çocuk parkında dün meydana gelen olayda; M.A.S.ile kardeş olan A.E.ve M.E.arasında arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.S. göğsünden bıçaklanırken, şüphelilerde olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri de şüpheliler A.E. ve M.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kardeş, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.