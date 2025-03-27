Kayseri'de Çocuk İstismarı Olayının Şüphelisine 24 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'yi ayağa kaldıran olayların şüphelisine 24 yıl hapis cezası

KAYSERİ - Kayseri'de küçük yaşta çocuğu istismar etmesinin ardından kentte 2 gün boyunca olayların çıkmasına neden olan yabancı uyruklu şahsa 24 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz 30 Haziran'da Danişmentgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu I.A., iddiaya göre akrabası olan 7 yaşındaki kız çocuğu M.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Olayın duyurulmasının ardından çok sayıda vatandaş sokağa çıkarken, 2 gün süren olaylarda yabancı uyruklu şahıslara yönelik araçlara zarar verildi ve evleri yakıldı. Olaylarda 21 polis ve 1 itfaiye eri yaralanırken, adliyeye sevk edilen şüpheli I.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı

Kayseri Adalet Sarayı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan I.A., suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.

Toplamda 24 yıl 4 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık I.A.'ya hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 7 yıl 6 ay, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.