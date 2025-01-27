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Kayseri'de Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan 12 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan 12 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de, çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 yaşındaki A.K. yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonda şahıs cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (19) yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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