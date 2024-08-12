Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de çocuğun çakmakla oynaması sonucu yangın çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir dairede küçük çocuk çakmakla oynarken yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 4 bina sakinine ambulanslarda sağlık çalışanları müdahale etti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir dairede küçük çocuk çakmakla oynarken yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 4 bina sakinine ambulanslarda sağlık çalışanları müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi Cebeci Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında yabancı uyruklu şahısların yaşadığı evde iddiaya göre çakmakla oynayan çocuk yastığı yaktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 4 bina sakinine ambulanslarda sağlık çalışanları müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Polis ekipleri büyük hasarın oluştuğu evde incelemelerde bulunurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi kayseri Çocuk Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Real Madrid Atalanta maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Lille maçı ilk 11'i! Fenerahçe'nin'ın Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda? FB Lille UEFA eleme maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Ümraniyespor Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, CANLI nereden izlenir? Bodrumspor Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, CANLI nereden izlenir? Ç.Rizespor Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, CANLI nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki MasterChef 2. hafta Mavi Takım ve Kırmızı Takım kadroları nasıl oldu, kimler var? MasterChef 2. hafta kaptan kim oldu, bu hafta Mavi Kaptanı - Kırmızı Takım kaptanı kim oldu? Masterchef Serhat neden yok, Serhat elendi mi? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme SON DAKİKA: Tiktok kapatılacak mı? 12 Ağustos Pazartesi Tiktok'a erişim engeli gelecek mi? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Bağışıklık sistemi zayıf olanlar ne yapmalı? Bağışıklık sistemi zayıflığı nasıl anlaşılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi, kaç TL? 2024 Okul servis ücretleri ne kadar? Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Niyazi Gül Dörtnala filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi? Bizim Aile filmi gerçek mi?
title