Kayseri'de Cinsel Saldırı Ve Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de yapılan operasyonda, cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 30 yıl hapis cezası bulunan A.A. (42) yakalandı. Emniyet, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hakkında 'Cinsel Saldırı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan A.A. (42) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A.; cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
