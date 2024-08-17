Kayseri'de cinsel istismar suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri'de 12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de "12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs; polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda "12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. (43) yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri Emniyeti'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ