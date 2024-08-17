Kayseri'de cinsel istismar suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de "12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs; polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda "12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. (43) yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri Emniyeti'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ