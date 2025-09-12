Haberler

Kayseri'de Cinsel İçerikli Paylaşımlara Erişim Engeli

Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü, cinsel içerikli ve pornografik paylaşımlar yapan 108 sosyal medya hesabı ile 38 URL adresine erişim engeli getirdi. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bu paylaşımların yasadışı ve toplum yapısına zarar verdiğini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçla mücadele çerçevesinde internet ortamında sanal devriye faaliyeti yapıldı. Çalışmalarda sosyal medya platformlarında bazı hesaplarca genel ahlak kurallarına aykırı, çocukların erişebileceği ve psikososyal yönden gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceği, cinsel içerikli ve pornografik görüntüler ile toplum yapısını bozmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Ekiplerce, paylaşımların sosyal medya platformları ve İnternet üzerinden yayılmasını engellemek amacıyla 38 adet URL adresi hakkında 5651 sayılı kanunun 8/1a-5 maddesi gereğince ve 2025 yılında 5651 sayılı kanunun 8/1a-5 maddesi gereğince toplamda 108 sosyal medya hesabı ve URL adresi hakkında erişim engeli getirildi. - KAYSERİ

