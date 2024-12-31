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Kayseri'de Cinayet: Eniştesi Tarafından Vurularak Öldürüldü

Kayseri'de Cinayet: Eniştesi Tarafından Vurularak Öldürüldü
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Kayseri'de tabancayla vurularak hayatını kaybeden R.G.'nin cinayete kurban gittiği belirlendi. Eniştesi M.G. tarafından öldürülen genç, intihar olarak bildirilen olayın ardından yapılan araştırmalar sonucu cinayetle anlaşıldı. M.G., suç aleti ile birlikte yakalanarak tutuklandı.

Kayseri'de tabancayla vurularak ölen şahsın, cinayete kurban gittiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre intihar olarak bildirilen olay ile ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma çerçevesinde yabancı uyruklu R.G.'nin (21) tartışma yaşadığı eniştesi M.G. (40) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda M.G. suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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