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Kayseri'de çıkan yangında 3 iş yeri küle döndü

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir binada çıkan yangında, 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan yangında aynı bina içerisindeki 3 iş yeri küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 45. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 3 iş yerinin bulunduğu binada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler iş yerlerini sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınırken, bahçe mobilyaları, çelik kapı ve mobilya ayakları üreten iş yerleri de kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangın dron ile görüntülenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi 3-sayfa kayseri İtfaiye Güncel Yaşam

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