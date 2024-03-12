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Kayseri'de çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Filiz Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen şahıs da sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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