Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Mimsin Mahallesi'ndeki farklı düğün salonlarından çıkan iki grup araç kazası yaşadı. Kazanın ardından çıkan kavgada bir uzman çavuş ile 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılardan biri yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.