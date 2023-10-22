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Kayseri'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Melikgazi ilçesinde yaşanan kavgada, Bahçelievler Mahallesi'nde E.Ş. ile M.K. arasında çıkan tartışma bıçakla sonuçlandı. Yaralanan kişi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.