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Kayseri'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

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Kayseri'de polis tarafından yapılan operasyonda, silahlı yağma suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.A. yakalandı. H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, silahlı yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda hakkında silahla yağma suçundan 17 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.A. (31) yakandı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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