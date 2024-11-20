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Kayseri'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kayseri'de Cezaevi Firarisi Yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri, 10 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi D.G.'yi operasyonla yakaladı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda hırsızlık suçundan 10 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi D.G. (50) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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