Kayseri'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri kentte suça geçit vermemek adına çalışmalarına devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve cezaevi firarisi olan H.K. (25) yakalandı.

H.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ