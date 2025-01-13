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Kayseri'de Cezaevi Firarisi Mutfak Dolabında Yakalandı

Kayseri'de Cezaevi Firarisi Mutfak Dolabında Yakalandı
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Kayseri'de nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A., polis operasyonunda mutfak dolabında yakalandı. H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi mutfak dolabından çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.A. (35) evde saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

Yakalanan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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