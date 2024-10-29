Kayseri'de Cezaevi Firarisi 10 Yıl 4 Ay Hapis Cezasıyla Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında 'hırsızlık' suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.Ö. (30) yakalandı.

E.Ö. ekipler tarafından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ