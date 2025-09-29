Haberler

Kayseri'de Çevrimiçi Yasadışı Bahis Operasyonu: 11 Tutuklama


Kayseri'de polis ekipleri, çevrimiçi yasadışı bahis oyunlarına aracılık eden 11 kişiyi tutukladı. Yapılan operasyonda yasadışı bahisle bağlantılı toplam 2 milyar 170 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda banka hesaplarının çevrimiçi yasadışı bahis oyunlarında para nakline aracılık ettiği tespit edilerek gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından banka hesaplarının çevrimiçi yasadışı bahis oyunlarında para nakline aracılık ettiği tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda banka hesaplarında yasadışı bahisle bağlantılı toplamda 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacmi bulunan B.K.(20), E.D.(21), B.B.(21), K.Ü.(25), S.Ü.(29), M.K.(57), S.Y.(31), T.K.(27), Ü.K.(25), K.K.(25) ve U.K.(23) olmak üzere 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda suça konu 17 adet akıllı telefon, 13 adet sim kart, 1 adet tablet ve 2 adet hard disk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
