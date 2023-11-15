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Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, firari 3 hükümlünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.