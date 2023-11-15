Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, firari 3 hükümlünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 17 adrese 73 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, firari 3 hükümlüyü yakalama çalışmaları sürüyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa