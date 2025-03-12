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Kayseri'de Cep Telefonu Yağmalayan 9 Çocuk Gözaltına Alındı

Kayseri'de Cep Telefonu Yağmalayan 9 Çocuk Gözaltına Alındı
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Kayseri'de seyir halindeki bir aracın önünü keserek saldıran 9 çocuk, 2 cep telefonunu yağmaladı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adli işlemlere tabi tutuldu.

Kayseri'de seyir halindeki aracın önünü kesip, araca ve içindekilere saldırarak 2 cep telefonu yağmalayan 9 çocuk polis ekipleri cep telefonu yağmalayan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; seyir halinde bir aracın önünün kesilerek araca ve içindekilere saldırmak suretiyle araçta bulunan 2 adet cep telefonunun yağmalanması olayı ile ilgili olarak Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.M. (21), H.K. (20), M.M.A. (20), Y.E.N. (22), M.E. (16), İ.K. (16), H.E. (15) H.E. (16) ve İ.Ç. (15) yakalandı. Yapılan aramalarda suça konu 2 adet cep telefonu da ele geçirildi. A.M., H.K., M.M.A. ve Y.E.N. hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, suça sürüklenen 5 çocuk hakkında da ilgili birimlerce gerekli işlemler yürütüldü.

Ele geçirilen suça konu 2 adet cep telefonu da sahiplerine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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