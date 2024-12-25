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Kayseri'de Çelik Eşya Üretim Tesisinde Patlama: 3 Yaralı

Kayseri'de Çelik Eşya Üretim Tesisinde Patlama: 3 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çelik eşya üretim tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Olay, boya kazanındaki gaz sıkışması nedeniyle gerçekleşti ve çevrede maddi hasar meydana geldi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çelik eşya üretim tesisinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 6385. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre çelik eşya üretim atölyesinde boya kazanındaki gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. İki katlı atölyede patlamanın ardından geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, ekiplerde atölyede inceleme yaptı.

Patlama güvenlik kamerasında

Öte yandan, 3 kişinin yaralandığı patlama çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın ardından sokakta yaşanan panik anları da saniye saniye kameraya yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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