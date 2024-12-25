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Kayseri'de Çelik Eşya Üretim Tesisi Patladı: 3 Yaralı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir çelik eşya üretim tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Olayın nedeni olarak boya kazanındaki gaz sıkışması gösterildi. Patlama sonrası geniş çapta maddi hasar oluştu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan çelik eşya üretim tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 6385. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre çelik eşya üretim atölyesinde boya kazanındaki gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. İki katlı atölyede patlamanın ardından geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, ekipler atölyede inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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